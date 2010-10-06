Написать пресс-релиз (оформить повод)

Пресс релиз о мероприятии, к которому сейчас идет подготовительная работа.

Нужно придумать хороший заголовок и расписать, согласно этому заголовку, чтобы это была правда.

Заголовок должен заинтересовать пользователей.

Цель:

1. дать знать предпринимателям информацию о том, что они могут принять участие в мероприятии, т.к. оно пока идет еще и ищутся партнеры. Т.е. поиск дополнительных участников, которых не смогли найти сами организаторы

2. ненавящивая (скрытая) реклама организатора, который (агентство) имеет и другие услуги.

Какой заголовок?

Какая цена будет за пресс-релиз и срок исполнения?