Написание и рерайт статей

Требуется наполнить сайт текстом. Тематика - обучение английскому языку. Язык русский. Сроки - неделя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен рерайт текстов и, возможно, написание новых...
С учетом SEO. (т.е. вставляя ключевые слова)
Тематика текстов - творчество/художник;
Интересуют цифры: (Стоимость и примерные сроки)
1. Рерайт (руб)
2. С нуля (руб)
3. Контакты
4. Примеры работ в ответе (по желанию)
Спасибо.
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