Написание и рерайт статей

Необходимо написание текстов для сайта строительной тематики - завода по производитсву Железобетона и Плит. Мне нужно от ВАС: 1. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМЫ - ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТАКИХ ТЕКСТОВ Не тратье свое и мое время - тексты из серии ...