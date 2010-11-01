Написание статей на английском для MFA сайтов

Нужен человек, который будет делать размножение статей с помощью программы article clone easy (или подобными этой). Долгосрочный проект, не разовая работа. Цену за 1000 символов исходного текста присылайте в личку . На данный момент очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте )
Меня интересуют ваши расценки за 1000 зн. б/п и ориентировочные сроки выполнения заказа на 5 статей по 1500 н. б/п.
Статьи будут заказываться под англ. MFA сайты для открутки контекстной рекламы адсенса(инф. для тех кто уже писал под этот тип сайтов).
Тематика статей в основном будет описание разнообразных товаров как бытовых так и промышленных, медицинская тематика.
Поиск источников контента для написания статей возлагается на вас, это могут как англоязычные так и русскоязычные источники.
О том как должны быть написаны статьи и информационно наполнены можете прочитать вот по этим ссылкам
http://backspark.net/2010/sozdanie-kontenta-chast-1.html
http://backspark.net/2010/sozdanie-kontenta-dlya-mfa-2.html
На этом сайте вы можете увидеть образцы текстов: www.herpestype1.net/
Размер статей в среднем будет находиться в районе 1500 зн. б/п.(+/-100) и 200-250 слов, а частота ключевого слова 3-4% (6-8 слов)
В каждой статье кроме главного ключевого слова (КС) будет 2-5 дополнительных ключевых слов.
Эти дополнительные КС нужно будет употребить в тексте статьи как минимум 1 раз.
Дополнительные КС нужно использовать в одном предложении с главным КС как минимум 1 раз.
В идеале (по возможности) главное и дополнительное КС должны находиться в одном предложении рядом разделенные только знаком препинания или связующими (и, или, и т.д.).
Основное требование к статьям что бы они были грамматически верны, уникальны для гугла и читабельны для человека. Мне не нужны творческие тексты наполненные уникальной информацией и космическим смыслом, соответственно и цена меня устроит меньшая чем просят за обычный копирайт.
Задание обычно будет даваться блоком из 5-10 статей(один сайт), и оно будет состоять из 5-10 КС соответственно. Нужно будет написать отдельную статью по каждому КС, при этом в каждой отдельной статье одно слово из этого списка будет главным КС, а остальные будут для него уже дополнительными. В планах делать по 3-4 сайта в неделю с 5-10 статьями на каждом, так что скорее всего выберу нескольких исполнителей. Поскольку требования к текстам в плане их наполнения не велики (по сути нужны будут SEO оптимизированные технические описания товаров) то и цену я хочу видеть в пределах 2-,2,5$/за тыс. зн. б.п.
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