Нужна статья скрытого рекламного характера

КопирайтингЗавершен3 заявки293 просмотра
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Здравствуйте!

Нужна статья скрытого рекламного характера по лодочной теме.

Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/tz-airboat.doc

ТЗ аналогичного характера и поэтому переписывать не стал. Единственное что меняется - ключевик: "резиновая лодка".

Это продолжение ряда работ начатого в конкурсе: http://www.weblancer.net/projects/221584.html

Существенное отличие - сжатые сроки т.к. в конкурсе установлен слишком большой период, а начинать РК уже надо.

От Вас желательно для принятия решения:

- портфолио (это само собой разумеющееся);

- цена;

- срок;

- координаты (только e-mail и желательно мобильник для оперативной связи и СМС, аськой и скайпом не пользуюсь, личку смотрю редко).

Для связи: dmitryich [a] gmail.com

13 лет назад
DmitryWL
Dmitry 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Весьма доволен, работой с Валентиной! Одна из немногих кто хорошо справился со сложной задачей. Адекватно реагирует на замечания и сразу предлагает варианты решения. Надеюсь на дальнейшее развитие успешного сотрудничества.
Очень довольная сотрудничеством с Дмитрием. Чётко ставит задачу, спокойно и детально объясняет ТЗ. С оплатой всё хорошо - сделана вовремя и в полном объёме. Спасибо!
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