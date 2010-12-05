Здравствуйте!

Нужна статья скрытого рекламного характера по лодочной теме.

Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/tz-airboat.doc

ТЗ аналогичного характера и поэтому переписывать не стал. Единственное что меняется - ключевик: "резиновая лодка".

Это продолжение ряда работ начатого в конкурсе: http://www.weblancer.net/projects/221584.html

Существенное отличие - сжатые сроки т.к. в конкурсе установлен слишком большой период, а начинать РК уже надо.

От Вас желательно для принятия решения:

- портфолио (это само собой разумеющееся);

- цена;

- срок;

- координаты (только e-mail и желательно мобильник для оперативной связи и СМС, аськой и скайпом не пользуюсь, личку смотрю редко).

Для связи: dmitryich [a] gmail.com