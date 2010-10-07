Тексты поздравлений

# 1 — $ 10

Прошу вас помочь в разработке поздравительных текстов от генерального директора компании к основным знаменательным датам. 10 основных мероприятий: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, день работника сельского хозяйства, день машиностроителя, юбилей (для клиентов и представителей администрации), день рождения клиентов и партнеров, день рождение компании, приглашение на БизонТрекШоу.

> В прикрепленном файле я предоставляю Вам образцы текстов, для правильного восприятия отношений между компанией Бизон и поздравляемым.

За каждый понравившийся вариант, который мы в дальнейшем будем использовать, выплачивается приз в размере 10$.

С уважением, Ирина