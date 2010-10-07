Тексты поздравлений

Здравствуйте! Нужна статья скрытого рекламного характера по лодочной теме. Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/tz-airboat.doc ТЗ аналогичного характера и поэтому переписывать не стал. Единственное что меняется - ключевик: "резиновая лодка". Это продолжение ряда работ начатого в конкурсе: http://www.weblancer.net/projects/221584.html Существенное отличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прошу вас помочь в разработке поздравительных текстов от генерального директора компании к основным знаменательным датам. 10 основных мероприятий: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, день работника сельского хозяйства, день машиностроителя, юбилей (для клиентов и представителей администрации), день рождения клиентов и партнеров, день рождение компании, приглашение на БизонТрекШоу.
> В прикрепленном файле я предоставляю Вам образцы текстов, для правильного восприятия отношений между компанией Бизон и поздравляемым.
За каждый понравившийся вариант, который мы в дальнейшем будем использовать, выплачивается приз в размере 10$.
С уважением, Ирина
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