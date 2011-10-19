Продвижение сайта в Google Top 10 (eng)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок231 просмотр

Нужно продвинуть сайт http://www.intexsoft.com/ в Google Top 10.

Только белое SEO. Целевая аудитория: США, Канада, страны Западной Европы.

Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию:

- Описание предлагаемого метода продвижения;

- Требования к сайту;

- Сроки;

- Тариф + Дополнительные расходы;

- Стоимость последующей поддержки рейтинга.

Приблизительный список запросов:

software development services

custom software development

offshore outsourcing

offshore software development

software outsourcing

web application development

offshore software testing

outsourcing software testing

software qa

offshore software developers

14 лет назад
glassglaze
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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