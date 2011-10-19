Здравствуйте фрилансеры! Необходимо провести грамотную оптимизацию сайта, созданного на Джумла. Задачи следующие: 1. Составить грамотный robots.txt закрыть ненужные разделы. 2. На главной странице ...
Продвижение сайта в Google Top 10 (eng)
Нужно продвинуть сайт http://www.intexsoft.com/ в Google Top 10.
Только белое SEO. Целевая аудитория: США, Канада, страны Западной Европы.
Для рассмотрения заявки прошу предоставить следующую информацию:
- Описание предлагаемого метода продвижения;
- Требования к сайту;
- Сроки;
- Тариф + Дополнительные расходы;
- Стоимость последующей поддержки рейтинга.
Приблизительный список запросов:
software development services
custom software development
offshore outsourcing
offshore software development
software outsourcing
web application development
offshore software testing
outsourcing software testing
software qa
offshore software developers
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