Есть очень объемный новостной сайт ulpressa.ru на движке WordPress. Задача - максимально оптимизировать on-site SEO и качество индексации. Распишите смету, сколько и что будет стоить (а также сроки). В частности, было бы ...
Повысить узнаваемость сайта в интернете
В настоящее время при вводе названия компании выдается много ерунды. Нужно чтобы при поиске компании была информация именно о ней. Сайт www.profhelp.ru
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