Нужно провести анализ сайта

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Закрыт1 заявка228 просмотров

Сайт по стоматологии.

Продвигаемых страниц около 20.

Нужно провести:

- анализ сайта на предмет ошибок (не общий тиц, pr и т.д.)

- внутреннюю оптимизацию

- рекомендации по продвижению (Яндекс)

- просмотреть мета-теги

- и т.д.

Посмотреть на сайт и проанализировав дать рекомендации по продвижению и исправлению ошибок.

Интересует цена и примеры продвижения запроса двух словника, по wordstat.yandex.ru не менее 5000

и желательно высоко конкурентный запрос в топ 10

14 лет назад
spb-kirill
Кирилл 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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