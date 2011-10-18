Сайт по стоматологии.

Продвигаемых страниц около 20.

Нужно провести:

- анализ сайта на предмет ошибок (не общий тиц, pr и т.д.)

- внутреннюю оптимизацию

- рекомендации по продвижению (Яндекс)

- просмотреть мета-теги

- и т.д.

Посмотреть на сайт и проанализировав дать рекомендации по продвижению и исправлению ошибок.

Интересует цена и примеры продвижения запроса двух словника, по wordstat.yandex.ru не менее 5000

и желательно высоко конкурентный запрос в топ 10