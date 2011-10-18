Продвижение в социальных сетях (smm, smo)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день. Ищу специалиста по социальным сетям для развития направления (удаленная постоянная работа).

Цель: При помощи социальных сетей организовать эффективный целевой поток клиентов.

В числе ключевых обязанностей: Развивать и поддерживать направление социальный сетей с целью увеличения целевого потока клиентов.

- поддержка и раскрутка аккаунтов в twitter, facebook, vkontakte, youtube, блога wordpress и др.

- написание постов и статей, общение с аудиторией

- использование современных методик SMM и SMO

- эффективная интеграция социальных сетей с сайтами компании.

- инициативность, работа на результат.

- планирование, подготовка отчетов.

- аналитика эффективности SMM-мероприятий,

Пожелания:

- увлечение областью туризма, открытая готовность посвятить себя развитию этого направления в социальных сетях.

- образование в области журналистика, маркетинг, социология.

- общительность, коммуникабельность

- опыт успешной работы по направлению социального маркетинга.

- умение ставить цели и достигать их.

- грамотная речь на русском и украинском.

- ответственность

WordPressНаписание постовНаписание статей
14 лет назад
s3com
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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