Оптимизация и продвижение интернет-магазина

Сайт hotels-viva.com, раскрутка по google.com, нужен мир, все регионы (Гостиница!!!), какая цена, сайт уже пол года примерно раскручивался и занимал хорошие позиции. SEO желательно с Харькова, т.к. деньги вперёд НЕ даём. Под договор, на честном ...