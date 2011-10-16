Продвижение группы vkontakte

Требуется правильно! создать официальные страницы-представительства ВКонтакте и Facebook для двух проектов. Просто "красивая страница" НЕ интересует, нужен специалист с хорошим аналогичным опытом, правильный текст с точки зрения SEO, текст, синтаксис, код и т. п. ...