Продвижение группы vkontakte

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки142 просмотра

Требуется продвижение группы/страницы интернет магазина, интересуют только живые пользователи, Россия (не боты, не взломанные).

От вас цену и сроки за 1000 вступивших/подписавшихся.

Первоначальный бюджет 5000/месяц

14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров