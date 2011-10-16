Создать представительства ВКонтакте и Facebook

Требуется правильно! создать официальные страницы-представительства ВКонтакте и Facebook для двух проектов. Просто "красивая страница" НЕ интересует, нужен специалист с хорошим аналогичным опытом, правильный текст с точки зрения SEO, текст, синтаксис, код и т. п.

ОТ ВАС:

Сроки.

Стоимость.

Телефон.

Хорошо бы ссылку на работу(ы) на аналогичные работы.

Благодарю за внимание.