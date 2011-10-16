Создать представительства ВКонтакте и Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Требуется правильно! создать официальные страницы-представительства ВКонтакте и Facebook для двух проектов. Просто "красивая страница" НЕ интересует, нужен специалист с хорошим аналогичным опытом, правильный текст с точки зрения SEO, текст, синтаксис, код и т. п.

ОТ ВАС:

Сроки.

Стоимость.

Телефон.

Хорошо бы ссылку на работу(ы) на аналогичные работы.

Благодарю за внимание.

14 лет назад
ABC-Top
57 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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