Аудит проекта в системе Rookee

Здравствуйте!

Нужен хороший специалист по SEO, знакомый с системой Rookee, который проведет аудит проекта (1 сайт) и даст заключение, насколько правильно работает проект.

Также очень хочется услышать рекомендации, что надо изменить. Например, вместо расхода средств на запрос1 следует потратить ту же сумму на 2-4 других запроса, но удастся получить намного больше трафика.