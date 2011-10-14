Продвижение сайта в Я и G

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок229 просмотров

Кейворды в txt

Бюджет 10-12 т.р. в мес., срок попадания в топ10 до 15.12.11. Далее – поддержка позиций. Оплата по факту позитивной динамики после 1го месяца, т.е. ~15 ноября. Можно по договору.

До этого было продвижение, но как-то безрезультатно, меняем исполнителя.

14 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров