Нужно "загнать" 7 сайтов в индекс Яндекса (не бан)

Нужно "загнать" 7 сайтов в индекс Яндекса.

Полезная информация о доменах:

- домены покупались на аукционах

- на всех сайтах присутствуют страницы с уникальным контентом от 1.5к символов

- сайты не в бане яндекса т.к. прежде на них стояли зарубежные сайты

- домены в разных зонах (net, com)

- в гугле страницы присутствуют

Что уже проводилось:

- некоторые сайты прогонялись по закладам

- на некоторые покупались ссылки с "морд"

Нужен человек, который за 5-7 дней "заставит" Яндекс проиндексировать сайты.