Необходимо конвертировать рекламную компанию из яндекс.директ в Google Adwords. На входе xls файл с экспортом объявлений – на выходе csv файл для загрузки в Адвордс. Всего 1800 объявлений. ...
SEO
Ищем человека для SEO оптимизации нескольких сайтов, для постоянного сотрудничества, оплата по мере выполнения.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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