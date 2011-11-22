Максимально быстро поднять рейтинг по двум словам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок209 просмотров

Предыдущий проект по сайту agrotek.com.ua теперь за наличку. Просьба откликнуться тех в состоянии максимально быстро поднять сайт в поисковиках на первые страницы в первые позиции по ключевым словам "аккумуляторы" и "автолампы". Указывайте стоимость и сроки.

14 лет назад
f1-support
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
30 дней
Работой и результатами работы Андрея доволен. Рекомендую в продвижении сайов и ресурсов.
Приятно было работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад