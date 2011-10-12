Улучшение сайта glt-ltd.com

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок200 просмотров

Нужно усовершенствование сайта glt-ltd.com. Мы разработали его... но пока толку очень мало от него. Если есть предложение по модернизации, готовы выслушать. Укажите какую модернизацию ва считаете что нужно сделать и стоимость ее реализации.

Ждем ваших предложений!

Заранее спасибо!

14 лет назад
GoldMan
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров