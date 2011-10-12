Улучшение сайта glt-ltd.com

Нужно усовершенствование сайта glt-ltd.com. Мы разработали его... но пока толку очень мало от него. Если есть предложение по модернизации, готовы выслушать. Укажите какую модернизацию ва считаете что нужно сделать и стоимость ее реализации.

Ждем ваших предложений!

Заранее спасибо!