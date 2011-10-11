Продвижение сайта (поднять сайт в ТОП10)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок223 просмотра

Требуется строго белое продвижение сайта (CMS Joomla) по не конкурентным словам. Компания является одной на рынке, которая предоставляет улуги (т.е. конкурентов по ключевым словам нет вообще). Продвижение в поисковой системе Google.kz (казахстанская аудитория).

Сайт только создан нужно поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10).

Задача перед SEO специалистом:

1. Внутренняя оптимизация (анкоры и др.)

2. Консультация контентщика (по насыщению ключевыми словами) текстов. Если есть свой контентщик огласите стоимость.

3. Закупка ссылок на бирже Sape под нашей учетной записью (Отчет по затраченной сумме по закупке ссылок).

Оплата SEO специалисту идет за факт выполнения вышеперечисленных работ.

Укажите стоимость Вашей работы (без бюджета на закупку ссылок) по трем пунктам (т.е. с работой контенщика) и

Укажите стоимость Вашей работы (без бюджета на закупку ссылок) без работы контенщика – т.е. если эту работу мы возьмем на себя.

Также укажите сроки (примерные) поднятия сайта в ТОП 10

Joomla
14 лет назад
Aset_Aday
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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