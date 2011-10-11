1. Провести анализ поискового продвижения: анализ текущей и ранее проиндексированной ссылочной массы, иной внешней и внутренней оптимизации. 2. Подготовить мини-проект по закупке ссылок на биржах (с анкорами под запросы и без; Sape, XAP, link.searchengines.ru, ...
Продвижение не SEO методами
Для сайта rusdealers.ru необходимо сделать:
- группу в контакте
- твиттер
- жж
- википедия
- скрытая реклама на форумах
- виджет для яндекса
По итогу должна быть группа в контакте с посетителями, твиттер с подписчиками и друзьями, жж с друзьями, ссылки с википедии, ссылки на тематических форумах, виджет.
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