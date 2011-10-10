http://nahodka.com.ua/ Оптимизация страниц, оценка вхождения ключевых слов, написание тайтлов и метатегов А также контент объемом 2000 знаков на каждую из перечисленных страниц, контент должен быть оптимизирован под ключи. Всего 29 страниц ...
Прогнать сайт по англоязычным каталогам
Есть сайт, пока не проиндексированный, т.е. закрыт от индексации. Контент залит пока не полностью. Когда полностью закончим работы над сайтом, нужно прогнать по белым англоязычным каталогам.
Задача:
1.Поднять PR
2.Позиции по определенным ключевикам в ПС Google(Ключевики я сообщу)
Бюджет предложите сами. Жду заявок на выполнение.
Заявки фрилансеров
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