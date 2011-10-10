Прогнать сайт по англоязычным каталогам

Есть сайт, пока не проиндексированный, т.е. закрыт от индексации. Контент залит пока не полностью. Когда полностью закончим работы над сайтом, нужно прогнать по белым англоязычным каталогам.

Задача:

1.Поднять PR

2.Позиции по определенным ключевикам в ПС Google(Ключевики я сообщу)

Бюджет предложите сами. Жду заявок на выполнение.