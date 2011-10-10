Продвинуть туристический сайт в соц.сетях

ВНИМАНИЕ! Данный человек - мошенник. Представился от имени компании, к которой не имеет отношения (ООО ТОП-1, СПб). Взял предоплату 250 wmz, не выполнил работы, не вернул предоплату и не выходит на связь. Я попался т.к. не обратил внимание что все его положительные отзывы на weblancer заканчиваются 2009 годом. Запустите поиск по его нику и контактам - найдете много других отзывов от обманутых заказчиков.