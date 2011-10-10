Продвинуть туристический сайт в соц.сетях

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок197 просмотров

Есть сильная площадка в зоне ру (8k поискового трафика в сутки)

Тематика - горящие туры, семейный отдых, экзотические курорты

Нужно значительно увеличить трафик из соц.сетей (создавать и продвигать тематические группы).

Готов платить 100-150 у.е. за каждую дополнительную 1000 целевого трафика в месяц из социалок.

14 лет назад
Fobias
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад
$2000
30 дней
ВНИМАНИЕ! Данный человек - мошенник. Представился от имени компании, к которой не имеет отношения (ООО ТОП-1, СПб). Взял предоплату 250 wmz, не выполнил работы, не вернул предоплату и не выходит на связь. Я попался т.к. не обратил внимание что все его положительные отзывы на weblancer заканчиваются 2009 годом. Запустите поиск по его нику и контактам - найдете много других отзывов от обманутых заказчиков.

Заявки фрилансеров

glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
14 лет назад