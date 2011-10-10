Здравствуйте. Необходима консультация по закупке ссылок на sape.ru и наращивания ТиЦ для собственных сайтов. - Отбор качественных доноров в системе - Составление проекта на примере конкретных сайтов / нюансы настройки фильтров ...
Продвинуть туристический сайт в соц.сетях
Есть сильная площадка в зоне ру (8k поискового трафика в сутки)
Тематика - горящие туры, семейный отдых, экзотические курорты
Нужно значительно увеличить трафик из соц.сетей (создавать и продвигать тематические группы).
Готов платить 100-150 у.е. за каждую дополнительную 1000 целевого трафика в месяц из социалок.
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