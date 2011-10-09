Приглашаем СЕО-оптимизатора для продвижения проектов архитектурно -дизайнерской тематики. Важные условия: Работа в команде. Работа со ссылками ведется на предоставленных аккаунтах бирж. Еженедельная ...
Настройка кампании Я. Директ
Необходимо грамотно(!) настроить кампанию на Я.Директе для продвижения информационного продукта-видео-курса по обучению покупкам на зарубежных площадках (eBay, amazon.com). В курсе рассматриваются все аспекты от регистрации, до покупки товара для перепродажи в России.
Ключевые ВЧ слова:
1. группа (отдельная кампания)
eBay 410366
аукцион 329966
amazon 81937
2. группа (отдельная кампания)
дешево 1593786
Покупать дешево 236146
Экономить 15734
3. группа (отдельная кампания)
Товары из США 3229
Товары из Китая 21664
Товары из Америки 3312
Покупать в США 1949
покупки +в сша 1850
покупать из китая 14415
План действий:
1. Понимаете и смиряетесь с той мыслью, что схалтурить не получится, т.к. заказчик (т.е. я) хорошо разбирается в теме (т.е. в Я.Д.) :)
2. Разбираетесь в теме и включаетесь в работу
3.. Берете ключевое слово, и шагаете от него к более НЧ запросам, вплоть до последней(!) страницы подбора ключевых слов.
4. При выполнении п. 2 параллельно выписываете минус-слова в отдельный файл для добавления их впоследствии к кампании
5. Делите все слова в 3 отдельные кампании, как поделено выше и переходите к п.6
6. Составляете рекламные объявления по принципу 1ключевое слово = 1 объявление (объявления должны быть заманчивыми: призывы к действию и все такое...).
ВСЁ!
Если сделать все правильно с самого начала, то CTR должен быть не ниже 2%.
Учитывая, что только по слову eBay мне удалось собрать около 200 ключевых слов, работы будет много, поэтому можно растянуть выполнение задания на 7-12 дней, но не менее 1 ВЧ запроса в день (включая все НЧ)
Примеры объявлений (ВЧ=eBay):
Запрос: +как доставить +с ebay
Заголовок: Узнай как доставить товар с eBay!
Тело: Как искать и покупать на eBay. Все о доставке. Пошаговое видео-руководство
Запрос: +как оплатить покупку +на ebay
Заголовок: Узнай как легко покупать на eBay!
Тело: Как оплатить покупку на eBay и другие фишки. Пошаговое видео-руководство!
Будьте готовы к тестовому заданию на 10-20 ключевых слов (НЧ), чтобы быть уверенным, что вы правильно поняли задание.
В заявке, пожалуйста, указывайте цену и сроки. А также на чьем аккаунте планируете работать: на моем или вашем.
Мне удобней, чтобы на моем.
Нацелен на долгое сотрудничество, т.к. кампании в директе нужны постоянно, но у самого нет времени их настраивать.
Оплата по факту выполнения или частями по мере готовности проекта.
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