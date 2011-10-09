Продвижение сайта, раскрутка

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Закрыт15 заявок283 просмотра

Всем добрый день. Есть новый сайт laser-form.ru . Необходимо привлеч на него потенциальный потребителей товаров и услуг по лазерной тематике. Видиться это в выведении сайта по поисковым запросам в топ5 по яндексу и в дальнейшем поддержка поисковых слов. Рассмотрю и другие варианты продвижения.

Спосок поисковых слов:

лазерная сварка

ремонт пресс-форм

ремонт прессформ

восстановление пресс форм

лазерная наплавка

импульсная сварка

лазерное оборудование для сварки

микросварка

импульсный лазер

твердотельный лазер

аппарат точечной сварки

технологические лазеры

лазерная гравировка оборудование

лазерная маркировка

Жду цены и условия.

Андрей.

14 лет назад
rameraz
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$1067
120 дней

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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