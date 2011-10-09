Продвижение сайта, раскрутка

Всем добрый день. Есть новый сайт laser-form.ru . Необходимо привлеч на него потенциальный потребителей товаров и услуг по лазерной тематике. Видиться это в выведении сайта по поисковым запросам в топ5 по яндексу и в дальнейшем поддержка поисковых слов. Рассмотрю и другие варианты продвижения.

Спосок поисковых слов:

лазерная сварка

ремонт пресс-форм

ремонт прессформ

восстановление пресс форм

лазерная наплавка

импульсная сварка

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микросварка

импульсный лазер

твердотельный лазер

аппарат точечной сварки

технологические лазеры

лазерная гравировка оборудование

лазерная маркировка

Жду цены и условия.

Андрей.