Есть компания в ЯД. Всего 548 объявлений. Их нужно грамотно перенести в Adwords. Т.е. на основе выгруженного из ЯД xls-файла с компанией подготовить файл CSV для редактора AdWords.
Продвижение сайта, раскрутка
Всем добрый день. Есть новый сайт laser-form.ru . Необходимо привлеч на него потенциальный потребителей товаров и услуг по лазерной тематике. Видиться это в выведении сайта по поисковым запросам в топ5 по яндексу и в дальнейшем поддержка поисковых слов. Рассмотрю и другие варианты продвижения.
Спосок поисковых слов:
лазерная сварка
ремонт пресс-форм
ремонт прессформ
восстановление пресс форм
лазерная наплавка
импульсная сварка
лазерное оборудование для сварки
микросварка
импульсный лазер
твердотельный лазер
аппарат точечной сварки
технологические лазеры
лазерная гравировка оборудование
лазерная маркировка
Жду цены и условия.
Андрей.
Выбранный исполнитель
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