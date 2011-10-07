Нужно составить СЯ для сайта

Здравствуйте! Для будущего сайта нужно будет составить СЯ НЧ запросов. Интересуют только 3-хсловные и более запросы с частотностью в диапазоне 100-600/месяц, запросы должны быть самостоятельные, не смежные и не пересекающиеся.

Тематики:

- Строительство

- Туризм

- Медицина

- Нужен опытный и ответственный человек для постоянного сбора НЧ запросов.

- Предлагайте свои цены за 100 запросов.

- Показывайте примеры подобной работы.

Нету определенного количества запросов для СЯ, нужно собрать все возможные.