Продвижение киносайта

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Закрыт9 заявок182 просмотра

Здравствуйте есть сайт просмотров фильмов онлайн с посещаемостью 400-600 в сутки домену год. Контент не уник база из 5500 фильмов.

Сколь затратно будет повысить посещалку до 5 - 10К в сутки? Интересуют цены, сроки и методы продвижения.

14 лет назад
hillo
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров