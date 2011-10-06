Раскрутка и продвижение групп в соц. сетях.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки140 просмотров

Нужен человек для продвижения и раскрутки группы в двух сетях. Группа посвящена сайту. Пишите, что и за какие деньги я получу. Предпочтение отдам более приемлемой цене, как основному критерию.

14 лет назад
vit09091973
Виталий 
51 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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