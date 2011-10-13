Рекламная компания в Яндекс. Директ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки196 просмотров

Тематики: интернет-бизнес, онлайн видео чат

Требования:

1. Необходим доказанный опыт работы с инфо продуктами.

2. Проанализировать, понять и изучить все процессы нашей компании.

3. Ваша задача предоставить всё решение (Что Вы будет делать? Какие результаты? И какой конечный результат?)

Условия:

Работа с Вами как с партнером. Работа за фиксированную плату.

Жду Ваших предложений.

Бюджет: 500 у.е.

Способ оплаты: эпс

Приём заявок от фрилансеров

14 лет назад
invendor
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$450
5 дней
Несказанно рад что обратился именно к Владиславу. Все пункты до единого были выполнены именно так , как задумывалось изначально. Высокий он-лайн , квалитетное знание дела , образованность , внятность и понимание - ключевые аспекты Владислава. Порадовало и соотношение цена/время , цена/качество. В дальнейшем непременно обращусь именно к вам , Владислав. Вы действительно показали что знаете толк в своём деле! Мои рекомендации вам , как специалисту в области SEO.
Алексей, спасибо Вам за приятное сотрудничество. Будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад