Рекламная компания в Яндекс. Директ

Тематики: интернет-бизнес, онлайн видео чат

Требования:

1. Необходим доказанный опыт работы с инфо продуктами.

2. Проанализировать, понять и изучить все процессы нашей компании.

3. Ваша задача предоставить всё решение (Что Вы будет делать? Какие результаты? И какой конечный результат?)

Условия:

Работа с Вами как с партнером. Работа за фиксированную плату.

Жду Ваших предложений.

Бюджет: 500 у.е.

Способ оплаты: эпс

Приём заявок от фрилансеров