Продвижение сырого сайта

Есть сырой сайт http://bankrollpoker.ru/ -покерной тематики

Вероятно надо что то с текстом-копирайт и раскрутки по словам, в общем все что нужно (Вам виднее), кроме дизайна...

Бюджет: 100-200 евро в месяц moneybookers или онлайн перевод на карту сбербанка...со временем возможен рост бюджета

Сроки: неизвестно (чем дальше, тем интереснее=D)

Цели: получить посещаемость целевой аудитории и желательно хорошую)