Раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок195 просмотров

Требуется раскрутить сайт ecobabyshop.com.ua в google.com.ua на первую страницу по запросам детские товары, товары для детей, игрушки, коляски, автокресла + и увеличить посещаемость сайта, на данный момент у нас около 500 посетителей в день. Дистанционная работа (только с Украины или Белоруссии, Молдовы) за умеренную оплату, предпочтение - прямому специалисту, а не фирмам. Высылайте свои предложения по цене.

14 лет назад
kievrent
Елена 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа на форумах

    Добрый день. Необходима работа форумпостеров для промышленной отрасли. Рассмотрим всех! Указывайте свои цены. Ответственный подход к делу, пунктуальность и исполнительность. РАБОТА НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ!

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка 3-х сайтов

    $2500

    Раскрутка и продвижение 3-х сайтов : http://prom-shari.ru/-подобрать ключевые слова по подшипникам(до 10шт.), бюджет до500$ http://www.print-label.ru/-ярлыки для одежды, изготовление бирок, бирки для одежды, жаккардовые этикетки, изготовление этикеток для одежды, вшивные этикетки, ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Провести внутреннюю SEO оптимизацию

    $500

    Провести внутреннюю SEO оптимизацию книжного интернет-магазина Описание: 1. Необходимо грамотно составить семантическое ядро, провести технические доработки. Страницы под продвижение в пс выбраны, но необходима доработка контента и его дальнейшая оптимизация. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение и вывод в ТОП!

    Ключи: посуточная аренда в киеве квартира сутки киев аренда квартир посуточно аренда квартиры посуточно аренда посуточно аренда посуточно в киеве аренда посуточно ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять тИЦ сайта

    Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты. Пишите, сроки, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форум на сайте

    $500

    Требуется поддержка форума, открытие новых веток на форуме и так далие сайт находится по адресу www.assistantgroup.ru . О нюансах прошу писать мне на почьту. Возможна предоплата. Пишите [email protected] или на почьту которая указана на сайте

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад