Добрый день. Необходима работа форумпостеров для промышленной отрасли. Рассмотрим всех! Указывайте свои цены. Ответственный подход к делу, пунктуальность и исполнительность. РАБОТА НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ!
Раскрутка сайта
Требуется раскрутить сайт ecobabyshop.com.ua в google.com.ua на первую страницу по запросам детские товары, товары для детей, игрушки, коляски, автокресла + и увеличить посещаемость сайта, на данный момент у нас около 500 посетителей в день. Дистанционная работа (только с Украины или Белоруссии, Молдовы) за умеренную оплату, предпочтение - прямому специалисту, а не фирмам. Высылайте свои предложения по цене.
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