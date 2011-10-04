Поисковая оптимизация в яндекс, google

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок195 просмотров

Нужна поисковая оптимизация нашего сайта guramy.ru по Екатеринбургу в поисковых системах google, яндекс.

14 лет назад
sagrad
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Трафиковое продвижение сайта

    $200

    Оптимизировать и Вывести сайт www.allurefloor.ru yandex.ru google.com.ua rambler.ru (Москва) на уровень от 10 (1 мес)-150 чел/в день (8-й мес), 1-4руб./1переход. Ориентировочные слова: влагостойкий ламинат напольные покрытия коммерческий ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт в яндексе

    Продвинуть сайт по словам Дробилка, гранулятор, шредер, экструдер ну и сопутствующие купить продажа. Интересует топ-10 только в яндексе регион Беларусь Сколько это будет стоить и сроки? ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание семантического ядра

    Нужно составить семантическое ядро для сайта который предоставляет образовательные услуги. Так же нужно подобрать ключевые фразы для яндекс.директа. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Seo оптимизация сайта

    $250

    1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации, 2. Составление семантического ядра, 3. Продвижение по ключевым словам. сайт holliday.kiev.ua Интересует стоимость работ и сроки. Желательно ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-оптимизация

    Добрый день! Необходимо выполнить: 1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации, 2. Составление семантического ядра, 3. Продвижение по ключевым словам. Блог ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять тИЦ сайта

    Требуется: Поднять ТИЦ сайту http://onemusician.ru В проекте пишите способ поднятия / цену / сроки выполнения. Приоритет низкой цене. Никакой предоплаты! ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка группы в контакте

    Добрый день. Интересует раскрутка группы в контакте, т.е. SMO. Есть ли люди занимающиеся данным направлением? Интересны следующие расценки: 1) 1000 приглашенных по городу Самара ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад