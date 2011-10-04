Создание семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок125 просмотров

Нужно составить семантическое ядро для сайта который предоставляет образовательные услуги. Так же нужно подобрать ключевые фразы для яндекс.директа. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

14 лет назад
Aleksej
Юрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров