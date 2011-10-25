Уважаемые фрилансеры! Требуется только БЕЛАЯ раскрутка. 0. Оптимизация сайта и контента на нем 1. Первоначальное продвижение 2. Основное продвижение (на постоянной основе) с гарантией результата Плачу отдельно ...
Оптимизация сайта. Приватно для ZI
1) Требуется написание 10 статей. 2) Стоимость написания - 4$ США за 1000 символов, Оптимизация сайта (прописка метатегов) в количестве 500 шт - стоимость 100$ США.
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