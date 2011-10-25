Оптимизация сайта. Приватно для ZI

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка153 просмотра

1) Требуется написание 10 статей. 2) Стоимость написания - 4$ США за 1000 символов, Оптимизация сайта (прописка метатегов) в количестве 500 шт - стоимость 100$ США.

Написание статей
14 лет назад
irina_87
Ирина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$140
14 дней
Я осталась очень довольна сотрудничеством с Ольгой. Работа была выполнена хорошо, тексты написаны очень красиво и грамотно. Дополнительные пожелания с моей стороны были все учтены. Очень довольна, всем рекомендую! Будем работать и дальше!!
С Ириной приятно сотрудничать. Всегда на связи и знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад