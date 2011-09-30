Раскрутка интернет-магазина продажи цветов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок270 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Требуется только БЕЛАЯ раскрутка.

0. Оптимизация сайта и контента на нем

1. Первоначальное продвижение

2. Основное продвижение (на постоянной основе) с гарантией результата

Плачу отдельно вознаграждение фрилансеру и отдельно за продвижение (ссылки и пр.)

Предлагайте стратегию раскрутки.

14 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров