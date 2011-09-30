Комплексное продвижение новостного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок184 просмотра

Комплексное продвижение новостного сайта + SEO оптимизация

Тематика - Новости и статьи Казахстан

Цель; повышение посещаемости и улучшение для поисковиков Яндекс и Гугл

Регион - Казахстан

Обязательны гарантии! Посещаемость только реальными людьми, из Казахстана.

Срок 3-4 месяца

Выслушаю ваши предложения.

14 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров