Поднять тиц сайта до 100.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки132 просмотра

Нужно поднять тиц 1 сайта до 100.

Сайт напишу в личку притендентам.

Пишите цену и срок поднятия до 100тиц.

Желательно оплата по факту за каждые 10тиц.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
prostreet
Балабин 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров