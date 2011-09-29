Требуется продвижение сайта в поисковых системах Рамблер, Яндекс, Мейл, Гугл. Ключевые слова - низко и среднечастотные.

При необходимости возможна предоплата. Окончательная оплата - по факту продвижения каждого ключевого слова отдельно.

Вам будут предоставлены ключевые слова. Вам надо будет оценить стоимость продвижения каждого слова/словосочетания отдельно. Оплачиваться будут слова, попавшие в ТОП10.

Заинтересовавшихся прошу предоставить ссылки на ваши работы, рекомендации.