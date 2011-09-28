Рассылка сообщений Вконтакте

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Закрыт2 заявки86 просмотров

Здравствуйте.

Нужная рассылка вконтакте.

Фильтр рассылки: город, университет, возраст. Сколько будет стоить 1000 сообщений?

Срок гарантии доставки?

14 лет назад
maxmma
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров