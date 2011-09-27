Привет всем, интересует размещения ссылок на форумах

- тиц не менее 100 пр не менее 3

- ссылка должна быть по теме (чтобы не выглядело как флуд, спам и не удалялось модераторами)

- если это комментарии то к ссылкам должно быть написано 200 символов по теме

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