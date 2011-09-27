Настройка кампании Яндекс.Директ

Необходимо создать и настроить рекламную кампанию в ЯД по теме "частный дизайнер интерьера(квартир, коттеджей, офисов) в Казани".

-Отбор релевантных ключевых слов

-Одна ключевая фраза = одно объявление ( в редких случаях можно объединить, если уж ключевики очень похожи или НЧ)

-CTR не ниже 2%

В заявке, помимо стоимости и сроков, также указывайте предполагаемое кол-во ЦЕЛЕВЫХ кликов в день, которые вы планируете получить.

Оплата по факту выполнения или через СБС.

Если будут вопросы-пишите тут, в ЛС, скайп или ICQ.

Спасибо