Раскрутка в соц. сетях.

Нужно провести продвижение сайта и группы по продаже билетов на концерты, в театры и прочие мероприятия. Акцент на вконтакте.

Опишите кратко как вы работаете, сколько стоит создание группы, интересует вариант с оплатой за каждого вступившего. Сколько можете сделать вступивших в месяц.