Есть сайт http://freescale-club.ru/ Сайт узкоспециализированный, посвящённый процессорам/микроконтроллерам фирмы freescale. Требуется провести его рекламную компанию. Принимаются предложения как провести рекламную компанию, сколько вы за это хотите, и какой ожидается ...
Качественный текст на главную страницу
На сайте x – si.ru необходимо переписать текст на главной странице сайта.
Что не устраивает – сайт с этим текстом продвигается уже давно, текст страницы заточен под множество ключевых слов, текст "не продающий", Яндекс стал плохо относится к переоптимизации контента. Поэтому и возникла перписать текст.
Что необходимо сделать:
* внимательно изучить текст на главной странице сайта;
* объем текста должен быть примерно такой же;
* текст будет переделываться под 3 основных ключа – "пуховики оптом", "пуховики оптом от производителя", "пуховик оптом" и все ключевики, связанные с этими, типа купить ..., женские ..., мужские. Это не исключает использование "куртки", "верхняя одежда" и т.д., просто надо сконцентрироваться на этих ключах;
* изучить ТОП10 по этим ключевикам, посмотреть средний процент вхождений ключевых слов в текст (а также тайтл, кивордс, дискрипшин);
* в итоге переписать текст на главной странице а также тайтл, кивордс и дескришн;
* использовать рекомендации из файла в аттаче;
* дать рекомендации по тексту, обосновать плотность ключевых слов и т.д.
Желательно выполнить это как можно раньше. Если работа будет сделана на высоком уровне, то закажем еще несколько страниц оптимизировать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт написания таких текстов. Пишите свою цену за работу.
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