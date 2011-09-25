Качественный текст на главную страницу

На сайте x – si.ru необходимо переписать текст на главной странице сайта.

Что не устраивает – сайт с этим текстом продвигается уже давно, текст страницы заточен под множество ключевых слов, текст "не продающий", Яндекс стал плохо относится к переоптимизации контента. Поэтому и возникла перписать текст.

Что необходимо сделать:

* внимательно изучить текст на главной странице сайта;

* объем текста должен быть примерно такой же;

* текст будет переделываться под 3 основных ключа – "пуховики оптом", "пуховики оптом от производителя", "пуховик оптом" и все ключевики, связанные с этими, типа купить ..., женские ..., мужские. Это не исключает использование "куртки", "верхняя одежда" и т.д., просто надо сконцентрироваться на этих ключах;

* изучить ТОП10 по этим ключевикам, посмотреть средний процент вхождений ключевых слов в текст (а также тайтл, кивордс, дискрипшин);

* в итоге переписать текст на главной странице а также тайтл, кивордс и дескришн;

* использовать рекомендации из файла в аттаче;

* дать рекомендации по тексту, обосновать плотность ключевых слов и т.д.

Желательно выполнить это как можно раньше. Если работа будет сделана на высоком уровне, то закажем еще несколько страниц оптимизировать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт написания таких текстов. Пишите свою цену за работу.