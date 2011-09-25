Качественный текст на главную страницу

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Закрыт3 заявки200 просмотров

На сайте x – si.ru необходимо переписать текст на главной странице сайта.

Что не устраивает – сайт с этим текстом продвигается уже давно, текст страницы заточен под множество ключевых слов, текст "не продающий", Яндекс стал плохо относится к переоптимизации контента. Поэтому и возникла перписать текст.

Что необходимо сделать:

* внимательно изучить текст на главной странице сайта;

* объем текста должен быть примерно такой же;

* текст будет переделываться под 3 основных ключа – "пуховики оптом", "пуховики оптом от производителя", "пуховик оптом" и все ключевики, связанные с этими, типа купить ..., женские ..., мужские. Это не исключает использование "куртки", "верхняя одежда" и т.д., просто надо сконцентрироваться на этих ключах;

* изучить ТОП10 по этим ключевикам, посмотреть средний процент вхождений ключевых слов в текст (а также тайтл, кивордс, дискрипшин);

* в итоге переписать текст на главной странице а также тайтл, кивордс и дескришн;

* использовать рекомендации из файла в аттаче;

* дать рекомендации по тексту, обосновать плотность ключевых слов и т.д.

Желательно выполнить это как можно раньше. Если работа будет сделана на высоком уровне, то закажем еще несколько страниц оптимизировать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт написания таких текстов. Пишите свою цену за работу.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

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