Поменять урл-ы ссылок в Liex

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Закрытнет заявок106 просмотров

Здравствуйте.

На уже имеющемся аккаунте в Liex имеется около 100 статей. Часть из них размещены. Нужно оперативно поменять урл-ы ссылок внутри каждой статьи.

14 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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