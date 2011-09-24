Требуется аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Требуется проанализировать сайт nvd.by и выявить погрешности в оптимизации.

Сайт направлен на регион Беларусь. Актуальные запросы для поиска: karcher, керхер и все, что связано с этими товарами (пылесос керхер, минимойка керхер и т.п.). Сейчас по этим запросам сайта в ТОПе нет. Хотелось бы услышать мнение профессионала о причинах и что нужно сделать, чтобы он в ТОПе был.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров