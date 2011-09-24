Задание: Для регистрации сайта в каталогах Название сайта Краткое описание Полное описание Подбор ключевых слов
Прогнать сайт по соц. закладкам и доскам объявл.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Мне требуются прогнать свежий сайт по социальным закладкам и доскам объявлений.
Я предоставляю вам список ключей, а также шаблон названия и два шаблона описания сайта с синтаксическими вставками для последующей генерации вариантов.
Что касается социальных закладок, то от вас потребуется:
- Создать (при необходимости) аккаунты в сервисах и заполнить необходимые данные.
- Сгенерировать уникальные названия и описания из предоставленного мной шаблона.
- Провести ручной и полуавтоматический прогон с ручным вводом капч.
- Детальный отчёт о проделанной работе.
Что касается досок объявлений, то от вас потребуется:
- Создать анкету сайта и заполнить все необходимые данные.
- Сгенерировать уникальные заголовки и описания из предоставленного мной шаблона.
- Выбрать подходящие категории досок объявлений.
- Выполнить прогон.
- После прогона - прокликать активационные ссылки в пришедших письмах.
-------------------------------
Пожалуйста, оставляйте ваши заявки с предложениями, обязательно указывайте стоимость и сроки. Оплата в WebMoney (WMR) по факту. По интересующим вопросам обращайтесь ко мне в ЛС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тематики: медицина форекс Задача в сапе отобрать под эти тематики доноров, для наращивания тиц. Указывайте свою цену и срок. ПРОДВИЖЕНИЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется проанализировать сайт nvd.by и выявить погрешности в оптимизации. Сайт направлен на регион Беларусь. Актуальные запросы для поиска: karcher, керхер и все, что связано с этими товарами (пылесос керхер, минимойка керхер и т.п.). Сейчас ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется вэбмастер для продвижения сайта юридического бюро в англоязычном сегменте Интернета. Прошу присылать заявки с указанием опыта работы.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Так же интересны предложения комплексного продвижения сайта в поисковиках. Тематика та же - хостинг, виртуальные, выделенные серверы. Конечная цель: привлечение заказчиков как русскоязычного так и англоязычного сегмента. Рассмотрю все варианты.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна рекламма сайта на студенческих форумах,форумах институтов,блогах,соц сетях.надо наполнить сайт студентами.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать SEO-аудит сайта, исправление ошибок; оптимизацию заголовков, текстов на сайте; оптимизацию мета-тегов; оптимизация ссылочной структуры на сайте; экспресс-аудит юзабилити сайта. Сайт mamapapa-vrn.comПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт diacoms.ru Ключевые слова, по которым сайт нужно продвигать: тележка межкорпусная тележка внутрикорпусная тележка для перевозки больных шкаф медицинский кресло донорское ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Сайт www.publisher.com.ua Индексация в трех основных поисковиках: яндекс, гугл, рамблер Сколько это займет времени и какая стоимость?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
http://www.eburg-taxi.ru/ cms- candidat Ключевые слова - работа в такси, работа водитель и т.д.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад