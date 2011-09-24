Прогнать сайт по соц. закладкам и доскам объявл.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне требуются прогнать свежий сайт по социальным закладкам и доскам объявлений.

Я предоставляю вам список ключей, а также шаблон названия и два шаблона описания сайта с синтаксическими вставками для последующей генерации вариантов.

Что касается социальных закладок, то от вас потребуется:

- Создать (при необходимости) аккаунты в сервисах и заполнить необходимые данные.

- Сгенерировать уникальные названия и описания из предоставленного мной шаблона.

- Провести ручной и полуавтоматический прогон с ручным вводом капч.

- Детальный отчёт о проделанной работе.

Что касается досок объявлений, то от вас потребуется:

- Создать анкету сайта и заполнить все необходимые данные.

- Сгенерировать уникальные заголовки и описания из предоставленного мной шаблона.

- Выбрать подходящие категории досок объявлений.

- Выполнить прогон.

- После прогона - прокликать активационные ссылки в пришедших письмах.

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Пожалуйста, оставляйте ваши заявки с предложениями, обязательно указывайте стоимость и сроки. Оплата в WebMoney (WMR) по факту. По интересующим вопросам обращайтесь ко мне в ЛС.