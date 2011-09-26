Поднять посещаемость на сайте с ПС

Как бы не хотелось, но всё таки приходиться писать отрицательный отзыв. Дело в том, что обращался я к Александру, с вопросом поднятия посещаемости. Всё обговорили, отправил предоплату. И периодически пытался контактировать с исполнителем, с целью быть в курсе процесса. Первое Время исполнитель выходил на связь, а потом просто напросто пропал. Соответственно ни результата ни денег я больше не увидел. Все логи переписки могу предоставить.