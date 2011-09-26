Реклама услуг сайта на автофорумах

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Закрытнет заявок139 просмотров

Нужно провести рекламную компанию автомобильного установочного центра по авто форумам (Москва)

нужно оставлять осмысленные сообщения в подходящие топики. ваш акаунт на форуме должен иметь минимум 5 сообщений

если в сообщении будет ссылка на страницу с услугой то за такое сообщение плачу 10 руб

если без ссылки а просто будут указаны контакты (адрес и телефон) и какаято услуга то 5 руб за сообщение

к оплате принимаю отчёт в виде : ссылка на топик где оставлено сообщение - дата публикации сообщения

плачу только за посты которые продержались на форуме минимум 3 дня

к оплате примаю отчёт минимум из 30 постов

подробнее о сайте который рекламить и какие именно услуги - в личку.

П.С. форум должен быть живой, с посещаемостью, где есть живые посетители и посты

14 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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