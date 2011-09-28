Продвижение и раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок211 просмотров

Требуется продвижение и раскрутка сайта. Тематика сайта- доставка одежды, обуви и др. товаров из иностранных каталогов и интернет-магазинов.

Нужно поднять сайт в выдаче по 3-4 поисковым запросам в поисковых системах яндекс и гугл.

Регион Россия, Украина

14 лет назад
Bonny79
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров