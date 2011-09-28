Оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок143 просмотра

Требуется продвинуть сайт http://yuvelir.az/ в поисковых системах и соц.сетях для увеличения посещаемости.

Поскольку особых познаний в этой области у меня нет, необходима легкая консультация чтобы мы быстро нашли общий язык.

Просьба указать цены, если цены указывать пока неправильно просьба проконсультировать в аське.

14 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров