Прогнать сайт по базе белых каталогов/статей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки105 просмотров

Нужен человек со своей базой каталогов статей и сайтов, который может грамотно прогнать сайт по этим базам.

Что хотелось бы получить: Прирост посетителей от баз, рост показателей ТИЦ и PR, рост в выдаче по НЧ, СЧ запросам.

От Вас - помощь в составлении описаний, выбор ключевых слов для прогона.

Требования к исполнителю: отзывы, опыт, своя база каталогов.

Автоматический прогон не рассматривается, у исполнителя должна быть результативная, провереная схема работы.

Оставляйте свои предложения только здесь! В личку просьба не писать.

14 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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