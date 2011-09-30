Прогнать сайт по базе белых каталогов/статей

Нужен человек со своей базой каталогов статей и сайтов, который может грамотно прогнать сайт по этим базам.

Что хотелось бы получить: Прирост посетителей от баз, рост показателей ТИЦ и PR, рост в выдаче по НЧ, СЧ запросам.

От Вас - помощь в составлении описаний, выбор ключевых слов для прогона.

Требования к исполнителю: отзывы, опыт, своя база каталогов.

Автоматический прогон не рассматривается, у исполнителя должна быть результативная, провереная схема работы.

Оставляйте свои предложения только здесь! В личку просьба не писать.