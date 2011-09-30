Вот примерный план работ по оптиищации которую нужно сделать: * оптимизация кода под ключевые слова; * общая оптимизация программного кода сайта; * редактирование и оптимизация текстов сайта; * организация оптимальной внутренней ...
Прогнать сайт по базе белых каталогов/статей
Нужен человек со своей базой каталогов статей и сайтов, который может грамотно прогнать сайт по этим базам.
Что хотелось бы получить: Прирост посетителей от баз, рост показателей ТИЦ и PR, рост в выдаче по НЧ, СЧ запросам.
От Вас - помощь в составлении описаний, выбор ключевых слов для прогона.
Требования к исполнителю: отзывы, опыт, своя база каталогов.
Автоматический прогон не рассматривается, у исполнителя должна быть результативная, провереная схема работы.
Оставляйте свои предложения только здесь! В личку просьба не писать.
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